Antalya'daki orman yangınından geriye kalan kütükler depremzedeleri ısıtacak

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen Antalya'daki orman yangınından geriye kalan ağaç gövdeleri, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacı için kullanılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri hasar gören ve yıkılan afetzedeler, bölgede kurulan geçici barınma merkezlerinde çadır kent ve konteynerlere yerleştiriliyor.

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü, depremin etkilediği 11 ilde en büyük ihtiyaçlardan biri olarak ısınma sorunu öne çıkıyor. Bu talebi karşılamak için harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü de 28 Temmuz 2021'de Manavgat'ta başlayıp Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerine de sıçrayan orman yangınından geriye kalan ağaç kütüklerini istifledi.

6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 gün süren büyük bir çabayla söndürülen ve 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının izlerini taşıyan ağaç gövdeleri, depremzedelerin ısınma sorununu çözmek için tırlara yüklendi ve yola çıktı. Kütüklerin ilk bölümü de deprem bölgesine ulaştı.

- "Depremin izleri devlet-millet el ele aşılacak"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, depremlerin izlerinin de Manavgat'ta başlayan orman yangınlarında olduğu gibi devlet-millet el ele aşılacağını söyledi.

Depremde koordinatör olarak Hatay'da görevlendirildiğini belirten Dikici, "Hatay bölgesindeki çalışmalara katıldım. Orman teşkilatı olarak elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Sadece Hatay'a 2 bin 39 orman teşkilatı personeli gönderdik, 917 arazöz, iş makinesi, karavan ve pikap gibi araçlar gönderdik." dedi.

Orman teşkilatı olarak deprem bölgesinde yoğun şekilde çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Dikici, bununla kalmadıklarını, deprem sürecinde dışarıda kalan afetzedeler için de çalıştıklarını kaydetti.

- Hatay'a 2 bin 400 ton odun gönderildi

Deprem bölgesinde ısınma sorunu yaşandığını vurgulayan Dikici, görev yaptığı Hatay'da da en büyük sorunlardan biri olarak depremzedelerin ısınma ihtiyacını gördüğünü ifade etti.

Deprem bölgesine hem yanıklardan hem de yeni üretimden kütükleri göndererek yakacak ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini aktaran Dikici, şöyle konuştu:

"Tüccarlar ve Orman Bölge olarak hemen organize olduk. Isınma ihtiyacı için 1400 ton odunu tüccarlarımız gönderdi, 1000 ton odunu ise kendi stoklarımızdan deprem bölgesine gönderdik. Bunların içinde Manavgat yangınından geriye kalan ağaçların gövdeleri de var. Depremzedelerimizin orada üşümemesi için bu kütükleri elimizden geldiği kadar tüm köylere ulaştırdık. İhtiyacı olan herkesi AFAD bize bildirdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğümüzce Hatay ve Kahramanmaraş'a odunları göndermiş olduk. Orman Genel Müdürlüğümüz de toplamda 50 bin ton odunu deprem bölgesine ulaştırdı."

Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar stokları yettiğince yardım yapmayı sürdüreceklerini kaydeden Dikici, "Bölgeye seyyar tamirhane kurduk. Manavgat yangınında kullandığımız seyyar tuvalet, banyo, karavan ve prefabrikleri deprem bölgesine sevk ettik. Manavgat yangını dolayısıyla büyük bir afet yaşamıştık, o afette de hem evler hem de tesislerimiz yandı. Manavgat yangınında kullandığımız bütün malzemeyi Hatay'daki felakete aktardık, şimdi orada işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Dikici, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde ağırladıkları 460 depremzedenin bütün ihtiyaçlarını da karşıladıklarını sözlerine ekledi.

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