Antalya'daki orman yangınından geriye kalan kütükler depremzedeleri ısıtacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'daki orman yangınından geriye kalan kütükler depremzedeleri ısıtacak

AA

Antalya'daki orman yangınından geriye kalan kütükler depremzedeleri ısıtacak

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen Antalya'daki orman yangınından geriye kalan ağaç gövdeleri, deprem bölgesindeki vatandaşların ısınma ihtiyacı için kullanılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri hasar gören ve yıkılan afetzedeler, bölgede kurulan geçici barınma merkezlerinde çadır kent ve konteynerlere yerleştiriliyor.

Kış şartlarının etkisini sürdürdüğü, depremin etkilediği 11 ilde en büyük ihtiyaçlardan biri olarak ısınma sorunu öne çıkıyor. Bu talebi karşılamak için harekete geçen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü de 28 Temmuz 2021'de Manavgat'ta başlayıp Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya ilçelerine de sıçrayan orman yangınından geriye kalan ağaç kütüklerini istifledi.

6 kişinin hayatını kaybettiği, 10 gün süren büyük bir çabayla söndürülen ve 60 bin hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının izlerini taşıyan ağaç gövdeleri, depremzedelerin ısınma sorununu çözmek için tırlara yüklendi ve yola çıktı. Kütüklerin ilk bölümü de deprem bölgesine ulaştı.

- "Depremin izleri devlet-millet el ele aşılacak"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine, depremlerin izlerinin de Manavgat'ta başlayan orman yangınlarında olduğu gibi devlet-millet el ele aşılacağını söyledi.

Depremde koordinatör olarak Hatay'da görevlendirildiğini belirten Dikici, "Hatay bölgesindeki çalışmalara katıldım. Orman teşkilatı olarak elimizden ne gelirse onu yapmaya çalışıyoruz. Sadece Hatay'a 2 bin 39 orman teşkilatı personeli gönderdik, 917 arazöz, iş makinesi, karavan ve pikap gibi araçlar gönderdik." dedi.

Orman teşkilatı olarak deprem bölgesinde yoğun şekilde çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Dikici, bununla kalmadıklarını, deprem sürecinde dışarıda kalan afetzedeler için de çalıştıklarını kaydetti.

- Hatay'a 2 bin 400 ton odun gönderildi

Deprem bölgesinde ısınma sorunu yaşandığını vurgulayan Dikici, görev yaptığı Hatay'da da en büyük sorunlardan biri olarak depremzedelerin ısınma ihtiyacını gördüğünü ifade etti.

Deprem bölgesine hem yanıklardan hem de yeni üretimden kütükleri göndererek yakacak ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini aktaran Dikici, şöyle konuştu:

"Tüccarlar ve Orman Bölge olarak hemen organize olduk. Isınma ihtiyacı için 1400 ton odunu tüccarlarımız gönderdi, 1000 ton odunu ise kendi stoklarımızdan deprem bölgesine gönderdik. Bunların içinde Manavgat yangınından geriye kalan ağaçların gövdeleri de var. Depremzedelerimizin orada üşümemesi için bu kütükleri elimizden geldiği kadar tüm köylere ulaştırdık. İhtiyacı olan herkesi AFAD bize bildirdi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğümüzce Hatay ve Kahramanmaraş'a odunları göndermiş olduk. Orman Genel Müdürlüğümüz de toplamda 50 bin ton odunu deprem bölgesine ulaştırdı."

Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye kadar stokları yettiğince yardım yapmayı sürdüreceklerini kaydeden Dikici, "Bölgeye seyyar tamirhane kurduk. Manavgat yangınında kullandığımız seyyar tuvalet, banyo, karavan ve prefabrikleri deprem bölgesine sevk ettik. Manavgat yangını dolayısıyla büyük bir afet yaşamıştık, o afette de hem evler hem de tesislerimiz yandı. Manavgat yangınında kullandığımız bütün malzemeyi Hatay'daki felakete aktardık, şimdi orada işe yarıyor." ifadelerini kullandı.

Dikici, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde ağırladıkları 460 depremzedenin bütün ihtiyaçlarını da karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar ...
(Görüntülü) ANTALYA&#039;DA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ANTALYA'DA DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN ...
Antalya'da depremzedeler ihtiyaçlarını 'Gönül Mağazası'ndan karşılıyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedeler ihtiyaçlarını 'Gönül ...
Depremzede ailenin engelli kızı, yardım toplama merkezinde gönüllü çalışıyor
YEREL HABERLER Depremzede ailenin engelli kızı, yardım toplama ...
Antalya'da depremzede çocuklar için kreş açıldı
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede çocuklar için kreş açıldı
Öğrencilerin anlamlı jesti, depremzedeleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Öğrencilerin anlamlı jesti, depremzedeleri ...
(Görüntülü) ÖĞRENCİLER &#039;YİYEBİLİRSİNİZ&#039; NOTUYLA BIRAKTI, DEPREMZEDE AİLE YEMEYE &#039;KIYAMADI&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖĞRENCİLER 'YİYEBİLİRSİNİZ' ...
Antalyaspor, Luiz Adriano ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Luiz Adriano ile yollarını ayırdı
(Görüntülü)71 YAŞINDA DEPREMZEDELER İÇİN ÖRGÜ MAKİNESİNİN BAŞINA GEÇTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)71 YAŞINDA DEPREMZEDELER İÇİN ÖRGÜ ...
(Görüntülü)BOŞNAKLARDAN DEPREMZEDELERE 9 KONTEYNER
YEREL HABERLER (Görüntülü)BOŞNAKLARDAN DEPREMZEDELERE 9 KONTEYNER
71 yaşında depremzedeler için örgü makinesinin başına geçti
YEREL HABERLER 71 yaşında depremzedeler için örgü makinesinin başına ...
Serik'te 11 bin 588 depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Serik'te 11 bin 588 depremzede misafir ediliyor
Amatör spor kulübünden deprem bölgesine yardım
YEREL HABERLER Amatör spor kulübünden deprem bölgesine yardım
Batı Antalyalı inşaat mühendisleri Finike'de bir araya geldi
YEREL HABERLER Batı Antalyalı inşaat mühendisleri Finike'de bir ...
(Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 248 SAAT SONRA ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN ALEYNA ÖLMEZ&#039;İ ZİYARET ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 248 SAAT SONRA ENKAZ ...
(Görüntülü)ALANYA&#039;DAN DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER
YEREL HABERLER (Görüntülü)ALANYA'DAN DEPREM BÖLGESİNE KONTEYNER
Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu
YEREL HABERLER Evinin bahçesinde yanmış cesedi bulundu
(Görüntülü)EVİNİN BAHÇESİNDE YANMIŞ CESEDİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)EVİNİN BAHÇESİNDE YANMIŞ CESEDİ BULUNDU
Alanya'ya gelen 3 bin 612 depremzedeye sağlık hizmeti verildi
YEREL HABERLER Alanya'ya gelen 3 bin 612 depremzedeye sağlık hizmeti ...
(Görüntülü)DEPREMZEDE KOMŞULARI İÇİN ATKI, BERE, LİF ÖRÜYORLAR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE KOMŞULARI İÇİN ATKI, BERE, LİF ...
Depremzede kadınlar, bölgedeki komşuları için atkı, bere ve lif örüyor
YEREL HABERLER Depremzede kadınlar, bölgedeki komşuları için atkı, ...
En sevdikleri oyuncaklarını depremzede çocuklar için bağışladılar
YEREL HABERLER En sevdikleri oyuncaklarını depremzede çocuklar için ...
(Görüntülü)ALANYA&#039;DA 45 BİN DEPREMZEDE AĞIRLANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ALANYA'DA 45 BİN DEPREMZEDE ...
Alanya'da 45 bin depremzede ağırlanıyor
YEREL HABERLER Alanya'da 45 bin depremzede ağırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.