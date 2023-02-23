Antalya ve çevre illerde 212 bin 500 depremzede ağırlanıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, yaklaşık 212 bin 500 depremzede misafir ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerin etkilediği 11 ilden depremzedelerin Antalya ve çevre illere gelişleri sürüyor.

Antalya Valiliği verilerine göre, kentte 154 bin 86 depremzede ağırlanıyor. Depremzedelerin 73 bin 649'u otellerde, 9 bin 41'i KYK yurtlarında, 4 bin 251'i kamu misafirhanelerinde ağırlanıyor. Çok sayıda afetzede de kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde ya da tanıdıklarının yanında konaklıyor.

Muğla'da ise yaklaşık 40 bin 300 depremzede bulunuyor. Afetzedelerin 10 bin kadarı otellerde, 4 bin 300'ü kamu misafirhanesi ve yurtlarda, yaklaşık 26 bini de evlerde konuk ediliyor.

Burdur'da 121'i kamu misafirhanelerinde, 3 bin 519'u evlerde, 2 bin 515'i de KYK yurtlarında olmak üzere toplam 6 bin 155 depremzede barınıyor.

Isparta'da da kamu misafirhanelerinde 506, KYK yurtlarında 3 bin 527, otellerde 351, apartlarda 102, yardımsever ailelerin yanında 5 bin 90, ilçelerde 2 bin 478 olmak üzere toplam 12 bin 54 depremzede, misafir ediliyor.

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