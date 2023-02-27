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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin Hollywood yapımı filminin çekimleri Antalya'da başladı

AA

Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin Hollywood yapımı filminin çekimleri Antalya'da başladı

ANTALYA (AA) - Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği, başrollerini Henry Cavill ve Eiza Gonzalez'in paylaşacağı "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare" filminin çekimlerine Antalya'da başlandı.

Son olarak "Servet Operasyonu" filminin çekimlerini Antalya'da yapan İngiliz yönetmen Ritchie, kentteki ikinci filmi için de "motor" dedi.

Senaristliğini Paul Tamasy ile Damien Lewis'in üstlendiği Hollywood yapımı filmin çekimleri, EXPO 2016'nın botanik parkı başta olmak üzere Demre, Muratpaşa, İbradı, Konyaaltı, Kemer, Akseki, Serik, Finike, Alanya, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilecek. Film çekimleri nisana kadar devam edecek.

Savaş, dram ve tarih içerikli filmin başrollerini İngiliz aktör Henry Cavill ile Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Eiza Gonzalez paylaşıyor.

Yönetmen ve başrol oyuncuları, Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde konaklıyor.

İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen filmin konusu ise şöyle:

"İngiliz ordusu, Alman ordusu tarafından yenilgiye uğratılmaktadır. Bu durum üzerine Winston Churchill, centilmen savaş kurallarını bir kenara bırakarak bir karşı hamle yapmak ister. Amacı, bir asker topluluğunu düşman hattının arkasına gizlice sızdırmaktır. Askerler hayati tehlikesi olan bu planı, öldürülme ihtimallerini bilerek kabul eder. Sağlam bir birlik kurulmasıyla Naziler'e karşı önemli galibiyetler elde edilir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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