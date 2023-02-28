Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramada 2 kilo 631 gram metamfetamin, 4 bin 25 sentetik uyuşturucu hap, 2 kilo 300 gram skunk, 6 kök Hint keneviri, farklı miktarlarda esrar ve eroin ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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