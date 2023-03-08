Antalya'da kaçak sigara operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler R.S. ve N.Ç'nin piyasaya kaçak sigara süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3 sigara dolum makinesi, 30 bin sigara ambalajı, 140 kilo kıyılmış kaçak tütün, 50 bin 600 boş makaron ve 32 bin 390 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda R.S. ve N.Ç. gözaltına alındı.

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