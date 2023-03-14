Manavgat'ta kaçak tütün ve sigara operasyonu

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ANTALYA (AA) - Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak sigara, kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler B.T. ve Y.T'nin kaçak sigara satışı yaptıkları ihbarı üzerine harekete geçti.



Belirlenen iki adreslere düzenlenen operasyonda, 92 paket kaçak sigara, 15 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 1480 tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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