Antalya'da hibe edilen 20 ton ata tohumu toprakla buluşturuldu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da çiftçilere hibe edilen 20 ton ata tohumu, 1000 dekarlık alana ekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tarımda girdi maliyetlerinin artmasıyla ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması ve ata tohumunun gelecek nesillere aktarılması amacıyla ilçelerde çiftçilere ata tohumu desteği veriliyor. Destek sonrası ziraat mühendislerince ekimden hasada kadar geçen süreç yakından takip ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, üreticilere 20 ton ata tohumu hibe desteğinde bulunulduğunu belirtti.

Bölgeye özgü 7 çeşit tohum belirlendiğini aktaran Parlak, "1000 dekar alanda ata tohumu hibesi yaptık. Aynı zamanda gübre desteğimiz de olacak. Elmalı, Korkuteli, Serik, Manavgat, Kumluca, Döşemealtı, Konyaaltı, İbradı yaylalarında ekimler yapıldı. Atalarımızdan gelen besin değeri yüksek, glüten oranı düşük, hibrit olmayan ata tohumu mirasını gelecek nesillere bozulmadan aktarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Parlak, çiftçilerin projeden çok memnun olduğunu ve bu tür desteklerin artmasını talep ettiğini kaydetti.

Elmalı Kızılca Mahalle Muhtarı Kaan Koçoğlu da ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek ata tohumu desteğiyle tarlalarını ekmelerini sağladıklarını anlattı.

Çiftçilerden Mustafa Uysal ise tohum desteğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

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