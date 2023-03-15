AK Parti MKYK Üyesi Yılman, Finike'de seçim çalışmasına katıldı

ANTALYA (AA) - AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Güliz Yılman, Finike ilçesinde partisinin kadın kollarının seçim çalışmasına katıldı.



İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Tuğba Arıcı Kiriş'i ziyaret eden Yılman, seçim çalışmalarına iştirak etti. Akçaalan Mahallesi'nde vatandaşları dinleyen Yılman, "Akçaalan Mahalle'miz, Kumluca ve Finike arasında dağlık bir alanda yer alıyor. Göç alan değil, göç veren ve siyasetçilerin az uğradığı bir mahalle olarak bilinir. Mahallemizdeki kadınların AK Parti'ye olan ilgisi ve sevgisi beni son derece mutlu etti." dedi.



Yılman, 14 Mayıs seçimlerinde Akçaalan Mahallesi'nde ve Türkiye genelinde birinci parti olacaklarına inandığını dile getirdi.



AK Parti Finike Kadın Kolları Başkanı Tuğba Arıcı Kiriş ise "MKYK Üyemiz Ayşe Güliz hanımefendi bizlerin davetini kırmayarak bugün mahalle gezilerimize katıldı. Bizlere destek ve onur verdi. Akçaalan Mahalle sakinlerimizle sohbet edip mahallemiz hakkında istişarede bulunduk." dedi. ​​​​​​​

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