Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor, ligde 7 maç sonra kazandı

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 21:53 Güncelleme: 25.01.2026 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, ligde 7 maç sonra kazandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

        Ligin 19. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen kırmızı-beyazlılar, puanını 19'a çıkardı.

        Ligin 11. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Akdeniz ekibi, daha sonra oynadığı 7 maçta 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.


        Antalyaspor, Gençlerbirliği'ni mağlup ederek beşinci galibiyetini aldı. Sezona ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek başlayan Antalyaspor, ikinci iç sahada galibiyetini 19. haftada elde etti.




        - Uğurlu ile Saric'in "ilk"ler mutluluğu

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, takımın başında ilk galibiyet sevincini ikinci lig maçında tattı. Uğurlu yönetimindeki Antalyaspor, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

        Bosna Hersekli oyuncu Dario Saric, Antalyaspor formasıyla ilk golüne Gençlerbirliği maçında imza attı.

        Gençlerbirliği karşısında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Hollandalı Sander Van de Streek ise bu sezon kırmızı-beyazlı formayla ikinci kez ağları sarstı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumet parkta kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Juventus'tan En-Nesyri açıklaması!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"

        Benzer Haberler

        Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" Antalyaspor Teknik Direktörü...
        Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" Antalyaspor Teknik Direktörü...
        Metin Diyadin: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"
        Metin Diyadin: "Hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık"
        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
        Hesap.com Antalyaspor - Gençlerbirliği maçının ardından
        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı