Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kazandıkları üç puanın takıma öz güven açısından yapacağı katkının daha önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 20:11 Güncelleme: 25.01.2026 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor-Gençlerbirliği maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenen Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, kazandıkları üç puanın takıma öz güven açısından yapacağı katkının daha önemli olduğunu söyledi.

        Uğurlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta Kasımpaşa deplasmanından bir puanla dönmenin öneminin bugün daha iyi anlaşıldığını belirtti.

        Gençlerbirliği maçında mücadele gücünün çok yukarıya çıkmasını beklediklerini ifade eden Uğurlu, şöyle konuştu:

        "İlk 11'i çok iyi seçmek zorundaydık çünkü değişiklikler maçı alacaktı. Oyuna sonradan giren oyuncuların da katkısı çok fazlaydı. Oyun başlangıcında talihsiz bir gol yedik. Rakip sonrasında pozisyon buldu, biz de pozisyonlar bulduk. Biraz aslında gelgitli bir oyun oldu. Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç haline geldi. Bunu bekliyorduk. Oyuncu grubu çok mücadele etti, çok istekli, çok fazla inanıyorlar. Taraftar gücünü arkamıza aldığımızda bu takım çok fazla mücadele edecek."

        Uğurlu, iç sahada uzun zamandır maç kazanamayan Antalyaspor'un eksiklerini giderdikçe daha iyi mücadele edeceğini vurguladı.

        Oyuncuları kutlayan Uğurlu, "Değiştirmemiz, çalışmamız gereken çok şey var. Bunları yaptıkça herkes daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet ama bizim için çok değerli, çok önemli. Bir üç puanın ötesinde öz güven sağlayacak bir galibiyet." ifadesini kullandı.

        Uğurlu, maçta iki golünde pasını veren Samet Karakoç'tan da övgüyle bahsetti.

        Sami Uğurlu, ligde gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçın daha zor geçeceğini ve o karşılaşmayı da kazanmak için hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?

        Benzer Haberler

        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
        Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
        Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği: 2-1
        Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği: 2-1
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 2 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig