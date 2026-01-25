Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:57 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

        Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 76 Ceesay), Soner Dikmen, Storm (Dk. 46 Ballet), Safuri, Samet Karakoç (Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk)

        Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Dele-Bashiru (Dk. 87 Samed Onur), Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya (Dk. 76 Dal Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Dilhan Demir), Niang

        Goller: Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira, Dk. 81 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 57 Soner Dikmen, Dk. 78 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor)




        ANTALYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Gençlerbirliği: 1 (İlk yarı)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Dün giriş yaptığı apart otel odasında ölü bulundu
        Dün giriş yaptığı apart otel odasında ölü bulundu
        Birlikte içki içerken tartıştı, evinden çağırıp bıçakladı
        Birlikte içki içerken tartıştı, evinden çağırıp bıçakladı
        Fırtınayla birlikte dalgaların getirdiği çöpler sahilde toplandı
        Fırtınayla birlikte dalgaların getirdiği çöpler sahilde toplandı
        Gazipaşa'da park halindeki otomobile çarpan sürücü kaçtı
        Gazipaşa'da park halindeki otomobile çarpan sürücü kaçtı