Stat:CorendonAirlines Park Antalya Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 65 Giannetti), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 76 Ceesay), Soner Dikmen, Storm (Dk. 46 Ballet), Safuri, Samet Karakoç (Dk. 64 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 90+3 Bahadır Öztürk) Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 76 Abdurrahim Dursun), Thalisson, Dele-Bashiru (Dk. 87 Samed Onur), Oğulcan Ülgün, Koita, Tongya (Dk. 76 Dal Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 87 Dilhan Demir), Niang Goller: Dk. 13 Koita (Gençlerbirliği), Dk. 26 Saric, Dk. 63 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor) Sarı kartlar: Dk. 5 Niang, Dk. 45 Pereira, Dk. 81 Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği), Dk. 57 Soner Dikmen, Dk. 78 Van de Streek (Hesap.com Antalyaspor) ANTALYA

