Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullananların ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda suç unsuru ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan 32 şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu madde kullanan 24 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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