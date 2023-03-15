Kepez Belediyesi "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi aldı

ANTALYA (AA) - Sağlık Bakanlığının "Sağlığı Geliştiren Belediyeler Projesi" kapsamında Kepez Belediyesine "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi verildi.

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi önünde düzenlenen sertifika takdim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Antalya'da ilk kez düzenlenen belgenin Kepez Belediyesine verildiğini söyledi.

Başıbüyük, projenin bütüncül sağlık hizmetlerini baz aldığını ifade ederek, "Bu unvan sadece sağlık alanında değil yapılan yeşil alandan, kreş ve huzur evine kadar vatandaşın sağlığının gelişmesi için her türlü katkıyı sağlayan belediyelere veriliyor. Kepez Belediyesi sağlık konusunda tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Takdim edeceğimiz sertifika da bunu bir kez daha ortaya koymuş oluyor. Kepez Belediyesi ilimizde bu unvanı alan ilk belediye ve beraberinde Türkiye'de üçüncü iliz." diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise yaşadıklarını gururu dile getirerek, göreve geldikleri günden bu yana sağlık alanında önemli işlere imza attıklarını dile getirdi.

Tütüncü, 14 yılda ilçede 32 aile sağlığı merkezi, 16 hastane ve sağlık tesisini hizmete açtıklarını belirterek, sağlık alanında öncü olabilmek için çalıştıklarını aktardı.

Gelinen noktada bunu başardıklarını ve hedeflerinin daha güzel işler yapmak olduğunu ileten Tütüncü, şunları söyledi:

"Sağlık alanında yeni eserler kazandırmak, eserler zincirimize her yeni gün halkalar eklemek bizim en önemli özelliklerimizden biridir. Amacımız halkımıza daha güzel hizmetlerle yaşamaktan mutluluk ve onur duydukları bir şehri var etmek. Bu taltiflerde bizi çok mutlu ediyor. Bu hedefe ulaşmamızda doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve belediye personellerimizin çok büyük emekleri var. Verilen ödüller bu emeklerin motive edilmesi noktasında çok anlamdı. Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımız sunuyorum."

Konuşmaların ardından Başıbüyük, Tütüncü ve beraberindekilere "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesini takdim etti.

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