Antalya'da okul servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde okul servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Burhanettin Kaya ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan Serdar T. idaresindeki 07 C 82056 plakalı minibüs, Kadriye Mahallesi'nde Ramazan Y. idaresindeki 41 AGM 680 plakalı boya yüklü kamyonla çarpıştı.

Minibüste bulunan sürücü Serdar T. ile öğrenciler Sadullah D, Yaren E, Gülnur K. ve Güllü Naz K. yaralandı.

Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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