İbradı'da depremzede öğrencilere destek için kermes düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesindeki okullarda, depremzede öğrencilere destek olmak için kermes düzenlendi.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için İbradı Nefise Yılmazipek İlk ve Ortaöğretim ile Avni Erdoğan Anaokulunda program düzenlendi.



Okul aile birliği ve velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler, depremzedeler için satışa çıkarıldı.



Kermesten elde edilecek gelir, depremzede öğrencilere gönderilecek.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.