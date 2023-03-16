İbradı'da depremzede öğrencilere destek için kermes düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İbradı'da depremzede öğrencilere destek için kermes düzenlendi

AA

İbradı'da depremzede öğrencilere destek için kermes düzenlendi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesindeki okullarda, depremzede öğrencilere destek olmak için kermes düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için İbradı Nefise Yılmazipek İlk ve Ortaöğretim ile Avni Erdoğan Anaokulunda program düzenlendi.

Okul aile birliği ve velilerin hazırladığı yiyecek ve içecekler, depremzedeler için satışa çıkarıldı.

Kermesten elde edilecek gelir, depremzede öğrencilere gönderilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da öğrenciler, depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Antalya'da öğrenciler, depremzedeler için kermes ...
Alanyaspor, Süper Lig'de 4 haftalık periyoda odaklandı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Süper Lig'de 4 haftalık periyoda ...
Polislik mesleğini tanıtma projesi kapsamında öğrencilere eğitim verildi
YEREL HABERLER Polislik mesleğini tanıtma projesi kapsamında ...
Alanya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Alanya'da yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
Antalya'da 10 yaşındaki kuzenini öldürüp 3 yakınını yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 10 yaşındaki kuzenini öldürüp 3 yakınını ...
Kaş'taki Kalkan Balıkçı Barınağı'nın zemini yenilendi
YEREL HABERLER Kaş'taki Kalkan Balıkçı Barınağı'nın zemini yenilendi
Bıçakla saldırdığı yakınlarından 3'ü yaralanan, 1'i ölen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçakla saldırdığı yakınlarından 3'ü yaralanan, 1'i ...
Türkiye para okçulukta da dünyada adını duyurmak istiyor
YEREL HABERLER Türkiye para okçulukta da dünyada adını duyurmak ...
Antalya'da lise öğrencileri, dron ve mini tanktan arama robotu geliştirdi
YEREL HABERLER Antalya'da lise öğrencileri, dron ve mini tanktan ...
71 yıldır kesintisiz spor yapan veteran atlet, depremzedeler adına yarışmak istiyor
YEREL HABERLER 71 yıldır kesintisiz spor yapan veteran atlet, ...
Depremin simge fotoğrafını kumaş parçalarıyla tuvale aktardı
YEREL HABERLER Depremin simge fotoğrafını kumaş parçalarıyla tuvale ...
Minikler halk pazarı kurup, depremzedeler için satış yaptı
YEREL HABERLER Minikler halk pazarı kurup, depremzedeler için satış ...
Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak etkisini göstermeye başladı
Antalya'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı" yapıldı
Antalya için 'turuncu kod' uyarısı
YEREL HABERLER Antalya için 'turuncu kod' uyarısı
Antalya'da okul servis minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da okul servis minibüsü ile kamyonun ...
Antalya'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor ...
Antalya´da denizde cesedi bulunan gencin kimliği belirlendi
YEREL HABERLER Antalya´da denizde cesedi bulunan gencin kimliği ...
Antalya'da bir kişi 10 yaşındaki kuzenini bıçaklayıp öldürdü, 3 yakınını yaraladı
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi 10 yaşındaki kuzenini bıçaklayıp ...
200 bin lira 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı
YEREL HABERLER 200 bin lira 'bıçak parası' alan doktor tutuklandı
Antalya DOB 18 Mart'ta "Bu Vatan Bizim" eserini sahneye koyacak
YEREL HABERLER Antalya DOB 18 Mart'ta "Bu Vatan Bizim" eserini ...
Antalya'da üniversite öğrencisini kaldığı yurtta öldüren aşçıya ağırlaştırılmış müebbet hapis
YEREL HABERLER Antalya'da üniversite öğrencisini kaldığı yurtta ...
Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Üniversiteli Sami'nin başını satırla kesen sanığa ...
Kepez Belediyesi "Sağlığı Geliştiren Belediye" belgesi aldı
YEREL HABERLER Kepez Belediyesi "Sağlığı Geliştiren Belediye" ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.