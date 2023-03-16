Antalya'da babasının otomobilini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde tartıştığı babasının otomobilini yaktığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, akşam Gelemiş Mahallesi'nde babası İrfan T. (55) ile tartışan M.T. (27) babasının aracını yakmaya çalıştı. Aracın alev alması üzerine bölgeye itfaiye ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç hasar gördü.

Şüpheli M.T. gözaltına alındı.









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