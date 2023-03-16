Demre Belediye Başkanı Kocakaya, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti

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ANTALYA (AA) - Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını açıkladı.

Kocakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demre halkının desteğiyle belediye başkanı seçildiğini ve 4 yıl boyunca görev yaptığını belirtti.

Demre'nin ve Antalya'nın sesini TBMM'da daha fazla duyurabilmek için görevinden ayrıldığını aktaran Kocakaya, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu kaydetti.

Kocakaya, görev verildiği takdirde hizmet etmekten gurur duyacağını bildirdi.













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