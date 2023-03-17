Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda, 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Evlerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.





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