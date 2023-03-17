Alanya'da evinde fenalaşan Alman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Alanya'da evinde fenalaşan Alman uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kargıcak Mahallesi'nde yaşayan Heiko Neitzel (56), yakınları tarafından banyoda bayılmış halde bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Neitzel, hayatını kaybetti.

Neitzel'in cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.