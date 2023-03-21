Kaş'ta sıfır atık tesisinin yapımı devam ediyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde yapımı devam eden sıfır atık tesisinde sona yaklaşıldı.
Ahatlı Mahallesi'nde 2 bin 800 metrekare alanda kurulan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destek verdiği atık tesisinin yapımı sürüyor.
Projeyle ilçe sınırları içerisindeki konut, işyeri, alışveriş merkezi gibi yerlerde oluşan atıklar düzenli olarak toplanarak tesise nakledilecek.
Plastik, karton, kağıt, cam ve metal ambalaj atıkları tartılarak, cinslerine göre ayrılıp sınıflandırılacak, depolanacak ve geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.
Tesis, geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.
Böylelikle israfın önlenmesi kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüşüme katma değer olarak kazandırılması, çevrenin korunması hedefleniyor.