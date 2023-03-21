Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, mart ayında denize girdi.

Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde, parklarda yoğunluk oluşturdu.

Konyaaltı Sahili'nde bazı vatandaşlar ile turistler denize girdi, kumsalda güneşlendi, çocuklar da aileleleriyle oynadı.

Bazı vatandaşlar ise deniz manzaralı parkları tercih etti.

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