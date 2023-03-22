Manavgat'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Deprem bölgesinde bir sarsıntı daha!

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Nevruz Bayramı gösterilerle kutlandı.

İlçedeki bir kolejde düzenlenen programda, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tatar ve Kırım Türkleri ile öğrenciler gösteri sundu.

Yörük Türkmen Vakfı Antalya Şubesi'nin organize ettiği etkinlikte, ateş yakıldı, demir örs dövüldü, bereket ve bolluk için buğday saçıldı.

Şube Başkanı Mustafa Çolak yönetiminde ok atışı yapıldı.





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