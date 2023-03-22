AKTOB Başkanı Kavaloğlu ANSİAD'ın konuğu oldu:

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde bu sezonun geçen seneye göre yüzde 50 artıda olduklarını, haziran, temmuz ve ağustos aylarının çok iyi göründüğünü bildirdi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden (ANSİAD) yapılan açıklamaya göre, derneğin 2023 faaliyet yılı ikinci toplantısına Kavaloğlu konuk oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kavaloğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden 11 ilin etkilendiğini hatırlatarak Antalya'da herkesin bu konuda elini taşın altına koyduğunu dile getirdi.

Yetkili makamlarla deprem anından itibaren koordinasyon içinde olduklarını vurgulayan Kavaloğlu, "Alanya, Manavgat, Serik, Kemer ve Antalya merkezde oluşturulan afet merkezlerinin içerisinde konaklama birimleri oluşturduk. AFAD'dan depremzede olduğuna dair belge alıp gelen vatandaşlarımızı buralara yerleştirdik." ifadesini kullandı.

Bu süreçte turizmcilerin hızlı hareket ettiğini belirten Kavaloğlu, beş yıldızlı otelin tamamını depremzedelere ayıranların da eşiyle depremzedelere hizmet eden otel sahiplerinin de olduğunu aktardı.

Her şeyin gönüllülük esasına göre yapıldığına dikkati çeken Kavaloğlu, Antalya'da depremzede misafirlerin sayısının dün itibarıyla 8 bin 300'e düştüğünü bildirdi.

- "Yatak kapasitemiz 2 milyon 400 bin olacak"

Turizme ilişkin stratejik planlara değinen Kavaloğlu şunları kaydetti:

"Türkiye'de totalde 1 milyon 800 bin yatak var. Yeni yatırım belgesi alınanlarla birlikte bu sayıya 200 bin yatak daha ilave edilecek. Belediyelerden basit konaklama belgeli olan tesisler vardı, artık bunların da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması söz konusu. Bu da netleşince 400 bin yatak da oradan gelecek ve yatak kapasitemiz 2 milyon 400 bin olacak. 2023 yılı turizm sezonunda geçen seneye göre yüzde 50 artıdayız. Nisan ve mayıs aylarımız deprem nedeniyle biraz kötü geçecek ancak haziran, temmuz ve ağustos ayları muhteşem gözüküyor."

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı da Antalya'nın Türkiye ve dünyada önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getirerek deprem gerçeğini unutmadan ekonomik anlamda çalışmaların önem arz ettiğini vurguladı.



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