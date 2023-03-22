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ANTALYA (AA) - ​​​​​​​Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminin en prestijli turnuvası olan Masterler Turu Dünya Şampiyonası, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam ediyor.

Ali Bey Club Manavgat'ta 19 Mart'ta başlayan organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli tenisçilerden Halil İbrahim Acemoğlu, yaptığı açıklamada, turnuvanın güzel geçtiğini söyledi.

Milli takım olarak mücadelelerini sürdürdüklerini belirten Halil İbrahim, "Bugün takımımız, Avustralya'ya karşı oynadığımız çiftler maçını kazandı. O yüzden mutluyuz." dedi.

Masterler Turu Dünya Şampiyonası'nda 37 ülkeyi temsilen 163 takımdan yaklaşık 1200 sporcu mücadele ediyor. Organizasyon, 30-50 yaş arasında 5 farklı yaş kategorisinde yapılıyor.

İlk hafta takım halinde dünya şampiyonu olmak için mücadele eden sporcular, ikinci hafta ise bireysel başarı için maçlara çıkacak.



Turnuva 1 Nisan'da sona erecek.

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