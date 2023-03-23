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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye, sağlık turizminde hasta sayısı ve gelirde hedef büyüttü

AA

Türkiye, sağlık turizminde hasta sayısı ve gelirde hedef büyüttü

ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Başkanı Tevfik Yazan, sağlık turizminde 2023'te gelir ve hasta sayısında yüzde 25-30'luk artış beklediklerini söyledi.

Yazan, AA muhabirine, sağlık turizminin ülke ve Akdeniz Bölgesi turizminin 12 aya yayılmasında çok önemli bir alternatif olduğunu, dünyadaki olumsuzluklara rağmen Türkiye'de sağlık amaçlı ağırlanan misafir sayısında artış görüldüğünü kaydetti.

Sağlık turizminden elde edilen döviz girdisinin de son yıllarda arttığını aktaran Yazan, 2021'de 670 bin turistle 1,7 milyar dolar döviz girdisi sağlanırken 2022'de bunun 1 milyon 280 bin turist ve 2 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Türkiye'nin daha fazlasını hak ettiğini dile getiren Yazan, hedefleri büyüttüklerini ve markalaşma ile sağlık turizmi pastasından daha çok pay alabileceklerini kaydetti.

Yazan, ekonomik çalkantılar, doğal afetler gibi olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin sağlık turizminde istikrarlı bir yolda olduğuna vurgu yaparak, bunun nedeninin de Türkiye'de tedavi arayanların ekonomik olmasının yanında güvenilirlik istemesinden kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin cerrahi branşlar, kısırlık, tüp bebek tedavileri, onkolojik tedaviler, estetik operasyonlar, göz ve diş tedavisi ile saç ekiminde dünyada tercih edilen ilk 3-4 ülkeden biri haline geldiğini aktaran Yazan, "Yüksek standartlarda verilen sağlık hizmetinin güvenilirliği ve daha ekonomik olması bu başarıyı getirdi. Ülkemiz, sağlık hizmetinde artı avantajları da beraberinde taşıyor. Örneğin tedavi sürecinde kişi ve yakınları ek turizm faaliyetlerinde bulunuyor. Denizi, güneşi, tarihi, kültürel yapısı ve mutfak zenginliği ülkemizin bu ek avantajlardan sadece birkaçı." ifadelerini kullandı.

Sağlık turizminde Almanya, İngiltere, Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ile Orta Doğu'dan talep gördüklerine işaret eden Yazan, "Bunlar da daha çok saç ekimi, diş ve göz tedavisi ile estetik olmak için geliyor. Turizmin yan dallarıyla ilgili avantajlarımızı da dikkate aldığımızda gelen hasta sayısı ve gelir bakımından bir önceki yıla göre 2023'te en az yüzde 25-30 bir artış bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu konuda iyiyiz, iyi olduğumuzu da gösteriyoruz"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise turizmde ürün çeşitliliğine gitme çabaları kapsamında bu yıl ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda sağlık alanıyla ilgili tanıtım yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin sağlık turizminde uçuş mesafesi bakımından yakın olan ülkelerden ciddi talep gördüğünü dile getiren Sili, "İngiltere, Rusya ve Orta Doğu bu pazarlardan bazıları. Katma değeri yüksek turist alabilmek ve ürünümüzü çeşitlendirmenin yanında sezonu uzatmak söz konusu. Çünkü bu alanda gelecek turistlerin yaz döneminde gelmeleri gerekmiyor." dedi.

İstanbul ve Antalya'nın sağlık alanında bu konuda talep gören şehirlerden olduğunu dile getiren Sili, Antalya ve Alanya olarak hastane ve kliniklerin de ciddi bir yapılanma içinde olduğuna vurgu yaptı.

İnsanların buraya gelerek estetik, diş ve saç ekimi gibi konularda hem sağlıkla ilgili taleplerini karşılayabildiğini hem de tatil yapabildiğini kaydeden Sili, şunları söyledi:

"Ülkemiz sağlık turizminde gelişerek süreci devam ettirecektir. Deniz, kum, güneş için gelenler ile sağlık turizmi için gelenler arasında katma değer açısından 1'e 20 gibi fark var. Bu, ülke ekonomisi ve bizim açımızdan önemli. Hem tıp mensupları hem girişimcilerimiz hem de turizmcilerimiz bu konuda iyiyiz, iyi olduğumuzu da gösteriyoruz."

Zaman içinde kültür, spor ve diğer ürünlerin devreye girmesiyle 5-6 aya sıkışan turizmin 8-9 aya yayılacağını dile getiren Sili, bunun da şehirdeki diğer dinamikleri olumlu etkileyeceğini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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