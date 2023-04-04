Serik'te öğrenciler hayvan barınağını ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde ilkokul öğrencileri, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Serik Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Belediye tarafından yeni yaptırılan Belek Mahallesi'ndeki merkezinin konukları Gedik İlkokulunun küçük öğrencileri oldu. Öğrencilere ziyarette Serik Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Gedik İlkokulu Müdürü Feza Yağcı ile öğretmenleri eşlik etti.



Ziyarette Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve veteriner Rıfat Demir, öğrencilere barınağı gezdirerek bilgi verdi.

Daha sonra minik öğrenciler sokak hayvanlarına mama yedirdi. Muayene odasında veteriner eşliğinde hayvanların kalp atışlarını dinledi.

Sahipsiz hayvanlara özellikle belediyelerin sahip çıkmaları gerektiğini belirten Aputkan, "Serik Belediyesi olarak bu merkezimizi yaptık. Sokaktaki bütün hayvanlarımızın bakımı, rehabilite edilmesi konularını çok önemsiyoruz. Hayvanseverler gelip burada hayvanları sevip, isterlerse sahiplenebilirler. Öte yandan merkezimizde sokak hayvanlarını ücretsiz olarak aşılama, kısırlaştırma çalışmalarımızı da veterinerimiz marifetiyle yaptırıyoruz. Sadece sokak hayvanları değil sahipli hayvanlarımız da hizmetlerimizden yararlanabilirler." diye konuştu.

Merkezdeki siyah renkli yavru köpeğin, yeni doğum yapmış golden cinsi köpeği kendi annesiymiş gibi emmesi ilgi çekti.



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