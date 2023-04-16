Antalya'da geleneksel gılamık dokumacılığı açılan kurslarla yaşatılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin İbradı ilçesinde açtığı kursta, yöreye özgü geleneksel gılamık dokumacılığı öğretiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kültürel zenginliklerinden yöresel dokumacılığın yaşatılması için Atatürk Sanat Eğitim Merkezinde (ATASEM) ücretsiz kurslar verilmeye başlandı.

ATASEM İbradı Ormana Kurs Merkezi'nde açılan Yöresel Bez Dokuma Kursu'nda geçmişi 300 yılı bulan ve Türkiye kültürel mirasında yeri olan gılamık dokuma sanatı gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Kurs Eğitmeni Feride Canbaş, eskiden Ormana'da her evin altında dokuma tezgahlarının çalıştığını belirtti.

Gılamık dokuma Ormana'ya has bir dokuma şekli olduğunu kaydeden Canbaş, "Türkiye kültürel miras listesinde de yer alıyor. Bu el dokumacılığını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Haftada 3 gün kursumuzda yöresel ve geleneksel motifleri işliyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Hacer Parmaksız ise kursta masa, yatak örtüsü, başörtüsü, nevresim, şalvar, perde ve benzeri 20 çeşit model ürettiklerini ifade etti.

Bu dokumaları önce büyüklerinin yaptıklarını aktaran Parmaksız, "Şimdi de biz dokuyoruz. Kursa gelerek hem bu geleneksel dokumayı öğreniyor hem de bütçemize ek gelir sağlıyoruz. Turistler Ormana'ya geldiğinde sergimizi ziyaret ediyor ve alışveriş yapıyorlar." diye konuştu.​​​​​​​



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