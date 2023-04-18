Antalya'da 18. Geleneksel İbradı Kardelen etkinliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı ilçesinde "18. Geleneksel İbradı Kardelen" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik İbradı Belediyesi, Slow Food İbradı ve Sürdürülebilir ve Ekolojik Koruma Topluluğu'nca, İbradı Muammer Aksoy Kültür Evinde düzenlendi.

Programda İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Slow Food İbradı Sözcüsü Gülsima Baykal, Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesinden Doç. Dr. İlker Çinbilgel ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Öğr. Gör. Zeynep Leyla Akbaş, İbradı Kardeleninin ekoturizm açısından önemi üzerine konuşma yaptı.

Yerel sanatçı Gülay Diri'nin söylediği bir İbradı Ağıtı ile Kardelene Yakılan Türkü dinletisi katılımcıların beğenisini topladı.

Programda İbradı Ortaokulu ve Lisesi öğrencilerine yönelik açılan "Kardelen" konulu resim yarışması sergilendi, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlar, Karamıklı Yaylası'nda yerel rehberler, öğretim görevlileri ve İbradı Orman Şefliğinin verdiği bilgiler eşliğinde doğada yürüyüş yaptı.





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