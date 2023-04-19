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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağında iftar verdi:

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, baba ocağında iftar verdi:

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sorumluluklarının bu ülkeye, millete hizmet etmek olduğunu belirterek, "Bahane üretmeden, ayrılık gütmeden, engellerden yılmadan bize omuz veren milli iradenin hakkını ödeyebilmek. Bu bilinçle bizim yanımızda yürümüş ve yürümekte olan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." dedi.

Ersoy, Antalya'nın İbradı ilçesinde kütüphane inşa edilecek alanda, İbradı Ala ile İbradı Sururi Paşa Merkez camilerinde incelemelerde bulundu ve İbradı Yeniçeri Konağı'nı gezdi. AK Parti İlçe Teşkilatı'nı da ziyaret eden Ersoy, ilçede vatandaşlarla bir araya geldi.

Baba ocağı İbradı'da vatandaşlara iftar veren Ersoy, programda yaptığı konuşmada, gelecek yıl hizmete girecek İbradı İlçe Halk Kütüphanesi'nde bebek, çocuk bölümlerinden konferans salonuna, sanat galerisinden teknoloji odalarına, atölye alanlarına kadar birçok etkinliğin yer alacağını söyledi.

Side Antik Kenti'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Ersoy, yapılan yatırımlarla Side'nin benzersiz bir kültürel miras sahası olarak turizmin 12 aya yayılmasında etkin rol oynayacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı olarak 5 yıldır görev yaptığını anımsatan Ersoy, bu süreçte önemli projeleri, eserleri hayata geçirdiklerini söyledi. Millete efendi değil, hizmetkar olmak için çıktıkları yolda en iyisini sunmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Ersoy, "Sorumluluğumuz bu ülkeye, bu millete hizmet etmek. Bahane üretmeden, ayrılık gütmeden, engellerden yılmadan bize omuz veren milli iradenin hakkını ödeyebilmek. Bu bilinçle bizim yanımızda yürümüş ve yürümekte olan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Yarınlarımızı en güçlü şekilde inşa edeceğiz"

AK Parti teşkilatlarının 21 yıldır verdiği sözleri yere düşürmeyen bir başarı geleneğini temsil ettiğini belirten Ersoy, uzun süre milletin teveccühünü kazanmada teşkilatların önemli rol oynadığını kaydetti.

Bu milletin gönlünde kurulu iftar sofrasının 12 ay 365 gün insanlığı ağırladığını söyleyen Ersoy, "Her kaşıkta, her yudumda sabır, sebat, dirayet, metanet, paylaşmak, üzüntüye de sevince de ortak olmak var. Zira bu mayayı bozmaya, bu sofraya ayrılık servis etmeye kimsenin ne gücü yeter ne de biz buna izin veririz." dedi.

Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na erişmek için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Hz. Mevlana'nın "Her şey vaktini bekler, ne gül vaktinden erken açar, ne güneş vaktinden erken doğar." sözünü hatırlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi Türkiye'nin vaktidir, siz aziz milletimizin vaktidir. Zorlu sınamalardan geçtik, canımızdan canları toprağa verdik. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Yarınlarımızı en güçlü şekilde inşa etmeyi başaracağımızdan şüphem yoktur. Baba ocağım olan bu topraklarda sizlerle paylaştığım bu sofra, inancımı daha da perçinledi."

İftar davetine katılanlara teşekkür eden Ersoy, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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