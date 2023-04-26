AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, esnafları ziyaret etti

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Partisinin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Antalya'da 3. sıradan yeniden milletvekili adayı gösterdiği Çokal, Anafartalar Caddesi'nde esnaflarla bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Çokal'a, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker ve AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli eşlik etti.

Ziyaretlerinin ardından Çokal, AA muhabirine, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Esnaflardan oldukça güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Çokal, "Biz Yörüklerin milliyetçi damarı çok yüksektir. Milletimiz, HDP ile iş tutanlarla, milletin kürsüsünde millete hareket çekenlerle, 'Cumhuriyetin yüz yıllık değerlerini değiştireceğiz, anayasanın ilk dört maddesinden Türklük kavramını çıkaracak, Atatürksüz bir anayasa hazırlayacağız' diyenlerle bir olmayacaklarını saha gezilerimizde beyan ediyorlar. Terör örgütlerinin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik destek açıklamalarına çok tepki var. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısı olan HDP'nin katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumu ortada. Bir ülke yönetmek ciddiyet ister. Milletimiz bunun farkında, 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceklerini düşünüyorum. 14 Mayıs'ta bayram yapacak, tarih yazacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İlçe Başkanı Ülker de, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğunda görmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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