Kemal Şahin Open Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası sona erdi

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ANTALYA (AA) - Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 3. seri kategorisindeki Kemal Şahin Open Tekerlekli Sandalye Turnuvası sona erdi.

​​​​​​​Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde üçüncüsü düzenlenen organizasyona 25 ülkeden 68 sporcu katıldı. Turnuvayı, erkekler kategorisinde Iraklı Hussein Hel, kadınlar kategorisinde Hollandalı Lizzy De Greef, quad kategorisinde ise Türk sporcu Ahmet Kaplan, şampiyon tamamladı.

14 bin dolar para ödülünün dağıtıldığı turnuvada dereceye giren sporcular, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda puanlar kazandı.

Dereceye girenlerin kupalarını turnuvaya adı verilen Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin takdim etti.

Kemal Şahin, Rus partneri Amina Mangutova ile dünya 14 numarası Japon Saki Takamuro ve dünya 23 numarası İsviçreli Nalani Boub ile gösteri maçı yaptı.

Şahin, basın mensuplarına, dünya çapında önemli bir turnuvaya adının verilmesinin onurunu yaşadığını belirterek, "2021 yılından beri ana sponsoru olduğumuz Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun (TBESF) birbirinden önemli uluslararası turnuvalarına sürekli ev sahipliği yapıyoruz. Dünyanın dört bir bucağından gelen tenisçilerimiz burada puanlarını artırıyor, maddi manevi ödüller ve dostluklar kazanıyor. Birçok kazanımın olduğu bu organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan mutluyuz. Mücadele edenleri ve şampiyonları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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