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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerle buluştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilerle buluştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor." dedi.

Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, basın emekçileri başta olmak üzere Türkiye markasına katkı sağlayan tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğini söyledi.

Antalya'da ilçe ilçe sokak sokak çalışarak halkın nabzını tuttuklarını, beklentileri dinlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, 21 yılda asırlık sorunları çözerek 81 ili adeta yeniden inşa ettiklerini kaydetti.

Ecdadın bıraktığı mirasa layık olmak için 21 yıldır yatırımlarla eserlerle demokrasi ve kalkınma hamleleriyle cumhuriyeti yeni yüzyılına hazırladıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Antalya'ya son 21 yılda 145 milyar lirayı aşan kamu yatırımları yaptık. Her ilçemize yeni Türkiye'ye yakışan modern kamu hizmetleri binaları kazandırdık. Yenilerini de yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'de olduğu gibi Antalya'ya da birçok ilki yaşattıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2008'de şehri doğal gazla tanıştırdık. Son 21 yılda 14 öğrenci yurdu, 135 spor tesisi, 8 gençlik merkezini kente kazandırdık. Öğrenci yurtları kapasitesini 2 bin 764'ten 21 bin 870'e çıkardık. Antalyaspor ve Alanyaspor'a modern stadyumlar yaptık. Ülkemiz en fazla ziyaret edilen 3'üncü ülke oldu. 229 mavi bayraklı plaj ile Antalya dünyada birinci sıraya yükseldi. 2002 yılında Antalya'ya 4 milyon 956 bin turist gelirken, 15 milyon 208 bin ile turist rekoru kırdık. Bu rakamı da geçeceğimizi görüyoruz."

- "Hedefimiz Antalya'da 10 üniversite"

Antalya Diplomasi Forumu ile Antalya'nın diplomasinin merkezi haline geldiğine işaret eden Çavuşoğlu, kentte NATO, G-20 gibi üst düzey 13 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Antalya'ya 16 bin 997 derslik ile 1277 eğitim kurumu, 342 spor salonu ve 1332 kütüphane yaptıkları bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Kentteki üniversite sayımızı 5'e çıkardık. Manavgat ve Kepez'e kazandıracağımız üniversiteler ile bunu 7'ye çıkartacağız. Hedefimiz Antalya'da 10 üniversite. Aynı zamanda Antalya bir sağlık üssü oldu. Şehrimize 18 devlet hastanesini kazandırdık. 1400 yataklı Antalya Şehir Hastanesinin de yüzde 80'i bitti, birkaç ay içerisinde hasta kabulüne başlayacak. Bu yatırımlar hemşehrilerimize şifa sunarken Antalya'yı da sağlık turizmi alanında lider pozisyona getiriyor."

- "Dijital diplomaside dünyada 5'inci sıradayız"

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'dan yapılan ihracatın 2,75 milyar dolara ulaştığını, ihracatın önündeki engelleri kaldırdıklarını kaydetti.

AK Parti'nin ulaşımda bir marka olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Kara yolu ağımızı Antalya'da 1775 kilometreye ulaştırarak ulaşımı daha hızlı, konforlu ve güvenli hale getirdik. 2022 yılı sonu itibarıyla 26,5 kilometre uzunluğunda 21 tüneli şehrimize kazandırdık. Demirkapı Tüneli ve bağlantı yollarının açılışını çarşamba günü yapacağız. Antalya'da havalimanlarına da 32 milyon yolcu iniyor. Kapasitesi ise 36,5 milyon yolcu. Bu kapasiteyi terminal ve pistlerle 80 milyona çıkartıyoruz. Antalya'yı 2 farklı güzergahta hızlı trenle buluşturacağımızı paylaşmıştık. Etüt çalışmalarımızda sona geldik. Antalya-Alanya otobanı 26 Haziran'da ihaleye çıkacak. Bu otobanın yanında bir raylı sistem de planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, attıkları adımlarla küresel gıda ve enerji güvenliğini sağladıklarını, Türkiye'yi de savaşın etkilerinden uzak tuttuklarını ve yaptırımlardan koruduklarını anlatarak, "Yıllardır izlenen politikalar sayesinde ülkemizin imajına, marka değerine katkı sağladık. Dünyada yükselen yabancı karşıtlığına, ırkçılığa, İslam düşmanlığına karşı sesini en fazla yükseltebilen ülke Türkiye oldu. Dijital diplomaside dünyada 5'inci sıradayız. Daha önemlisi kaybettiğimiz çok önemli bir değeri kendimizde yeniden keşfettik. 6 asır 3 kıtaya adalet dağıtmamızı sağlayan bir ruhu yeniden keşfetmeye ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

-"Milletimiz gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecektir"

Daha güçlü Türkiye hedefi için çalışırken karşılarında yerli ve milli şuurla hareket eden bir muhalefeti görememenin de üzüntüsü içerisinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler milletin refah seviyesini arttıracak atılımları konuşurken onlar milletine düşman odaklara özgürlük vaatleri veriyor. Antalya'da her ilçemizi gezdik. Sahada gördüğüm bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. Antalya'da İYİ Parti'ye oy vermiş milliyetçi hemşehrilerimiz, CHP'ye oy vermiş devletçi kardeşlerimiz sırtını terör örgütlerine dayayanlarla oluşturulan bu çıkar masasından çok rahatsız. Farklı görüşlerde olabilir ama vatansever insanlar. Birkaç oy alabilmek için sırtını teröristlere, Pensilvanya'ya dayayanlarla ittifak yapmalarından vatandaşlarımızın rahatsız ve huzursuz olduğunu gördüm. Kendi seçmenini görmezlikten gelerek tüm politikalarını ajansların tavsiyesi ile algı oluşturmak üzerine yapanların sonu yine hüsran olacaktır. Ajansların algı operasyonlarına alet olduklarını Antalya'da 12 gün zorla söndürdüğümüz yangın çalışmalarımız sırasında gördük. Yangını söndürmek için gece gündüz çalışırken hepsi bir yerlerde ajansların yönlendirmesiyle farklı filimler çekiyorlardı. Ev ev dolaştılar, farklı illerden kadınları getirdiler. Bildiri dağıttılar 'sakın imza atmayın, AK Parti iktidarı sizin evlerinizi yapmayacak, sizi dolandıracak.' dediler. Biz vatandaşların yarasını sararken, bir taraftan da fitne saçanları görünce çok üzülmüştük."

Türkiye'nin asırlık sorunlarını giderirken, dünya ile rekabet eden seviyeye çıkartmanın haklı gururunu yaşarken muhalefetin her icraatın önüne arkasına bir yalan sığdırıp vatandaşların zihinlerine ket vurmaya çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu,"Oysa daha iyisini yapacağınızı söyleyebilirsiniz. Yapılanları kötülemenin bu millete de vatanda da bir faydası yok. Milletimiz görüyor ve gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Türkiye, 21 yıl öncesinin Türkiye'sinden daha zengin, özgür demokratik, daha sivil ve dala güçlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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