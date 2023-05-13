Antalya'da mayısta karla mücadele

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle yollarda temizleme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gündoğmuş ve Akseki yaylalarında yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, iş makineleriyle yollarda çalışma yaptı.

Yoğun karla mücadele çalışmaları sonucu grup yolları yeniden ulaşıma açıldı.





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