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Antalya Valisi Ersin Yazıcı oyunu kullandı

AA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oyunu kullandı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Yazıcı, oyunu kullanmak için eşi Hanife Yazıcı ile Konyaaltı Caddesi'ndeki Antalya Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne geldi.

Oyunu kullanan Yazıcı, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye'ye ve millete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Seçimlere ilişkin kentte güvenlik tedbirlerini aldıklarını ifade eden Yazıcı, "Kentte 2 bin 488 jandarma, 6 bin 557 de polis memuru görev yapıyor. Seçim güvenliğiyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Seçim sonuçları herkese hayırlı olsun." dedi.

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