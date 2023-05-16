Antalya'da hareketsiz halde bulunan yaban keçisi tedavi edildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bitkin halde bulunan yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

İbradı ilçesinde devriye görevi yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı av koruma ve kontrol ekibi, Hallaç mevkisinde hareketsiz halde bir yaban keçisi buldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde tedavisi ve aşıları yapılan yaban keçisi, yaşam alanına salındı.



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