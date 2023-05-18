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ANTALYA (AA) - Corendon Airlines'ın sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen "Corendon Sports Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvası, Antalya'da başladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyona, Antalya Megasaray Tennis Academy ev sahipliği yapıyor.

Toplam 20 ülkeden 60 sporcunun mücadele edeceği turnuva, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için de puan verecek.

Organizasyonun kadınlar kategorisinde dünya 19 numarası Nalani Boub ile dünya 40 numarası Britta Wend, erkekler kategorisinde ise dünya 25 numarası Gülhem Laget ve dünya 29 numarası Ezequel Casco da korta çıkacak.

Erkek, kadın ve quad kategorilerinin yer aldığı turnuvada kazanan sporculara, Corendon Airlines'tan sürpriz hediyelerinin yanı sıra 6 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

Turnuva, 21 Mayıs'ta sona erecek.





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