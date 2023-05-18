Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Salon: Alanya 75. Yıl Spor Salonu

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Mustafa Candemir Tabak, Fatih Erdoğan

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 3, Çisem İncel 6, Betül Kutlu 6, Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Cowling 26, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 2, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 4

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 5, Eda Şahin 3, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 10, Büşra Akgün 7, Jones 18, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 2, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 8

1. periyot: 13-12

Devre: 30-32

3. periyot: 46-44





ANTALYA (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK, sahasında İzmit Belediyespor'u 56-53 mağlup ederek, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Final serisinde 5. ve son maç 22 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.