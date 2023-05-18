Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

AA

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi

Salon: Alanya 75. Yıl Spor Salonu

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Mustafa Candemir Tabak, Fatih Erdoğan

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 3, Çisem İncel 6, Betül Kutlu 6, Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Cowling 26, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 2, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 4

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 5, Eda Şahin 3, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 10, Büşra Akgün 7, Jones 18, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 2, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 8

1. periyot: 13-12

Devre: 30-32

3. periyot: 46-44


ANTALYA (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK, sahasında İzmit Belediyespor'u 56-53 mağlup ederek, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Final serisinde 5. ve son maç 22 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de nesli tehlike altındaki türler korunarak geleceğe aktarılacak
YEREL HABERLER Türkiye'de nesli tehlike altındaki türler korunarak ...
Antalya'da yaşlılar ve gençler serada buluştu
YEREL HABERLER Antalya'da yaşlılar ve gençler serada buluştu
Antalya'da kayıp kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp kişinin cesedi bulundu
Antalya Kent Konseyi Başkanı Kurt, Rektör Özkan'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Antalya Kent Konseyi Başkanı Kurt, Rektör Özkan'ı ...
Aksu'da dron şenliği düzenlendi
YEREL HABERLER Aksu'da dron şenliği düzenlendi
Aksu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerle kutlanıyor
YEREL HABERLER Aksu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor ...
Taksi çarpınca ölen kişiyi, kaza öncesi darbeden 2 sanıktan `küfür´ savunması
YEREL HABERLER Taksi çarpınca ölen kişiyi, kaza öncesi darbeden 2 ...
"Corendon Sports Open" tekerlekli sandalye tenis turnuvası, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER "Corendon Sports Open" tekerlekli sandalye tenis ...
Kadir Şeker'in 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı (3)
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı (3)
Antalya'da orman yangınlarına karşı tedbirler ele alındı
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangınlarına karşı tedbirler ele ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı basın toplantısında konuştu: (3)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur ...
Deri ve Kürk Moda Fuarı, Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Deri ve Kürk Moda Fuarı, Antalya'da başladı
Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan iki zanlı ile taksi sürücüsü, hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı basın toplantısında konuştu: (2)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur ...
Basketbolda 2. Lig'e çıkmayı hedefleyen Kepez Dokumaspor play-off biletini aldı
YEREL HABERLER Basketbolda 2. Lig'e çıkmayı hedefleyen Kepez ...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur İttifakı basın toplantısında konuştu: (1)
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da Cumhur ...
EHF Avrupa Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor başarıda istikrar peşinde
YEREL HABERLER EHF Avrupa Kupası'nı kazanan Konyaaltı Belediyespor ...
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'da karavanların sokak aralarına park etmesine yasak geliyor
YEREL HABERLER Antalya'da karavanların sokak aralarına park etmesine ...
Anadolu parsının DNA'sı alındı, Dünya Gen Bankası'na girdi
YEREL HABERLER Anadolu parsının DNA'sı alındı, Dünya Gen Bankası'na ...
Aksu'da lise öğrencileri resim sergisi açtı
YEREL HABERLER Aksu'da lise öğrencileri resim sergisi açtı
Uzmanından diyet yapanlara "çocuk menüsü tercih edin" önerisi
YEREL HABERLER Uzmanından diyet yapanlara "çocuk menüsü tercih edin" ...
Antalya'da üzerinde tekne bulunan römorkun araçlara çarpması kamerada
YEREL HABERLER Antalya'da üzerinde tekne bulunan römorkun araçlara ...
Antalya'da tırın çarptığı elektrikli bisikletteki kadın öldü, oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da tırın çarptığı elektrikli bisikletteki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.