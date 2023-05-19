Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda 19 Mayıs etkinliği düzenlendi

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ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bayram dolayısıyla, Antalya Havalimanı giden yolcu salonunda tüm terminal balonlarla süslendi.

Gençlere armağan edilen 19 Mayıs'ın tarihçesinin yer aldığı görseller iç hatlar giden yolcu asma katına asıldı.

Kutlamalarda opera sanatçıları, müzisyenler ve bando ekibi tarafından milli marşlar seslendirildi.

Yolcular, yoğun ilgi gösterdiği kutlamalarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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