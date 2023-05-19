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Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

AA

Antalya ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Antalya Spor Salonu'nda Vali Ersin Yazıcı'nın da katıldığı kutlama programında, çeşitli spor ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Öte yandan, Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi ve sahil güvenlik botları ile çok sayıda tekne, yelkenli, jet ski ve kayıklar, kortej oluşturarak Konyaaltı Falezleri'ne geldi.

Bayraklarla donatılmış yelkenlileri, çevredekiler ilgiyle izledi.

- Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile diğer kurum ve kuruluş temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik yürüyüşü yapıldı.

Vali Orhan Tavlı'nın da katıldığı etkinlikte, gençler ellerinde Türk bayraklarıyla Muğla Atatürk Stadyumu'na yürüdü.

Burada konuşan Açıkbaş, 19 Mayıs'ın, milletin en zor dönemlerden geçtiği zamanlarda, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kırılmaz inancıyla Türk'ün ayağa kalktığı ve bağımsızlık bayrağını açtığı gün olduğunu söyledi.

Programda, Gençlik Merkezi gönüllüleri tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Halk oyunları ve çeşitli spor gösterilerinin sunulduğu programın sonunda, radyo kontrollü model uçak gösterisi yapıldı.

- Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'ndaki törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından öğrenciler, Işıkkent Spor Salonu'nda çeşitli gösteriler yaptı.

- Burdur

Burdur'da törenler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Burdur Spor Salonu'nda devam eden programda Vali Ali Arslantaş, öğrenci, sporcu ve vatandaşların bayramını kutladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, 19 Mayıs'ın, bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir." diyerek Samsun'a çıkıp bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlattığı gün olduğunu belirtti.

Jimnastik, güreş ve judo gösterisinin ardından, yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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