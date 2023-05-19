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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Serik'te Cumhur İttifakı Buluşması'na katıldı: (2)

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Serik'te Cumhur İttifakı Buluşması'na katıldı: (2)

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin, "Millet 14 Mayıs'ta bunlara tüm bu riyakarlıkları karşılığında bir tokat indirdi. Ama sıra geldi 28 Mayıs'a. Tüm tutumları, riyakarlıkları, hakaretleri, küfürleri ve de milletimize yönelik tüm kullandıkları dil karşısında milletimiz bu sefer Osmanlı tokadını indirecek." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhur İttifakı Buluşması'nda yaptığı konuşmada, depremzedelerin yaralarının sarılması için devlet millet işbirliğinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Milletin şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması konusunda devletin gayretini gördüğünü belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Buraların inşaatı ve imarı konusunda siz dediniz ki 'bedava yaparız' ama bu millet size güvenmedi. Çünkü daha önce de 'yaparız, ederiz' dediniz. İzmir'de, başka yerlerde yapamadınız. Yalan söylediniz. Millet sizi gördü. Şimdi millet size inanmıyorsa o suç milletin mi? Yani bu millet cahil mi? Millet, depremzede kardeşlerimiz kimin sahip çıktığını da çok iyi biliyor, kimin evleri yeniden yapabileceğini de çok iyi biliyor. Size güvenmedi. Neden kendinize bir kusur aramıyorsunuz da milletimize hakaret ediyorsunuz? Küfrediyorsunuz. Yaptığınız iyilikleri başa kakıyorsunuz. Hiç mi utanma yok sizlerde, hiç mi utanmadınız? Hiç mi insanlıktan nasibini almadınız? İnsan yaptığı iyiliği başa kakar mı?"

Çavuşoğlu, Hatay'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 90 oy çıkan bir yerde hastane yaptıklarını ve daha fazlasını yapacaklarını dile getirerek, hiç bir zaman insanlar arasında ayrım yapmadıklarını, ülkenin her yerine eşit hizmet götürdüklerini ifade etti.

İzmir'de, Van'da ayrım yapmadan hizmet yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Millet 14 Mayıs'ta bunlara tüm bu riyakarlıkları karşılığında bir tokat indirdi. Ama sıra geldi 28 Mayıs'a. Tüm tutumları, riyakarlıkları, hakaretleri, küfürleri ve de milletimize yönelik tüm kullandıkları dil karşısında milletimiz bu sefer Osmanlı tokadını indirecek. Hiç kimse kusura bakmasın." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kendilerini milletin efendisi değil, hizmetkarı olarak gördüklerini vurgulayarak, bundan şeref duyduklarını belirtti.

- "Bir ders de yurt dışına verildi"

Seçim öncesi yurt dışından da Türkiye'ye yönelik çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milletimiz bir ders de yurt dışından Türk siyasetini ve Türk milletinin dizayn etmeye, yönlendirmeye ve yönetmeye çalışanlara verdi. 'Erdoğan gidecek, şöyle olacak, böyle olacak', Kılıçdaroğlu'na güzellemeler, 'Erdoğan diktatör, gitmeli'. Sen mi karar vereceksin? Hangi görüşten olursa olsun, hangi partiye oy verirse versin, bizim milletimiz egemenliğine, bağımsızlığına düşkündür. Onlara da güzel bir cevap verdik. Şimdi efendim 'Türkiye'de demokrasi varmış'. 'Aslında Erdoğan diktatör değilmiş'. Yeni mi anladınız, gözünüz mü açıldı? Galiba Osmanlı tokadını ilk turda yediler bunlar. Biraz gözleri açıldı."

Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak daima barıştan yana tavır sergilediklerini, Rusya-Ukrayna savaşında da taraf tutmadıklarını belirtti.

Millet İttifakı'nın ise FETÖ'den, YPG'den, PKK'dan, taraf tutmaktan yana tavır sergilediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Terör demek, PKK demek ne demek; turistin gelmemesi demek, çiftçimize zarar vermesi demek. Tıpkı yaptıkları açıklamalarla Antalya'ya gelen Rus turisti kaçırmaları gibi. Şimdi bakıyorum sosyal medyada çarpıtıyorlar, 'Efendim, bunun sorumlusu da mı biziz? diye. Ben mi söyledim 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım' diye. Ben mi söyledim 'batıdan aferin alacağım' diye 'Rusya'ya yaptırım uygulayacağım' diye. Sen söyledin. Sorumlusu sensin." diye konuştu.

- "Kaybettiğin zaman masaları yumruklamayacaksın"

Çavuşoğlu, ülkenin geleceği için 28 Mayıs'ta da sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Adil, demokratik, şeffaf bir seçim olmasını dileyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi daha agresif, daha saldırgan olacaklar. Çünkü kaybetmeyi hazmedemiyorlar. Demokraside kazanmak da var, kaybetmek de. Çıkıyorsan meydana, kaybettiğin zaman sakin olacaksın, agresif olmayacaksın, problem çıkarmayacaksın, masaları yumruklamayacaksın, pat pat masaya vurmayacaksın. Mesajı aldım, ey milletim de. Şu kibri bırakın, kibirle olmaz bu işler. Millete tepeden bakmakla olmaz. Biz Türkiye'ye tepeden bakanları, aşağılamaya çalışanları terbiye ettik ama bunlara öğretemedik millete tepeden bakmamayı. Öğrenecekler, milletimiz itina ile öğretecek. Bu millete tepeden bakılmaz kardeşim. Bu millet hor görülmez. Bu milletin eli öpülür, başa konulur."

(Bitti)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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