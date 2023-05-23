ASKON seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

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ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, 28 Mayıs'taki seçimde istikrarın, güvenin ve tecrübenin devam etmesi için yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Kacar, yaptığı açıklamada, ülkenin demokrasi tarihi açısından çok katılımcı ve demokratik teamüllere uygun saygı çerçevesinde güzel bir seçim günün geride kaldığını belirtti.

Sandıklardan beklenen sonucun ortaya çıktığını ifade eden Kacar, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tarihin en büyük depremlerini yaşadığı, pandemi sonrası yüksek enflasyonun ziyadesiyle etkili olduğu bir ortamda vatandaşlarımız, çözümü istikrar, güven ve tecrübede görmüştür. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu birinci sırada bitirmiştir, ikinci turdan da beklentimiz bu doğrultudadır. Oy dağılımlarına baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oyu aldığını, Mecliste ağırlığın Cumhur İttifakı vekillerinden oluştuğunu görmekteyiz."

Seçim sonuçlarının mevcut düzende devam edileceğini gösterdiğini aktaran Kacar, "ASKON olarak biz de istikrar, güven ve tecrübeden yana olduk. 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin de bu doğrultuda sonuçlanmasını bekliyoruz. Kazananın ülkemiz olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.



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