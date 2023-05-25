Aksulu pehlivanlar, müsabakalara hazırlanıyor

ANTALYA (AA) - Aksu Belediyespor Güreş Takımı'nda yer alan 50 lisanslı güreşçi, yaz döneminde yapılacak müsabakalar için antrenmanlarını sürdürüyor.

Aksu Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi, hazırlık dönemini çok iyi geçirdiklerini söyledi.

Müsabakalarda iyi dereceler almayı beklediklerini dile getiren Selvi, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri başta olmak üzere ülke genelindeki birçok güreşlere katılıyor ve başarılı sonuçlar alıyoruz. Minik 1'den büyük ortaya kadar tüm kategorilerde pehlivanlarımız var. Geçtiğimiz yıllardaki başarıların üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Takımda en geç 2 yıl içinde bir pehlivan başpehlivanlık için mücadele edecek." diye konuştu.

Aksu'da güreşin gelişmesinde Belediye Başkanı Halil Şahin'in önemli katkısı bulunduğunu ifade eden Selvi, bu desteğin karşılığını vermek için ilçeye madalyalar getirmek istediklerini bildirdi.

Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin ve Belediye Başkanı Şahin de güreşçilerin antrenmanını izledi.





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