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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da konuştu:

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alanya'da konuştu:

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, millet iradesine saygılı olduklarını belirterek, "Diktatör diyordunuz. Hangi diktatör ikinci tura bırakır seçimleri. Dünya da bunu söylemeye başladı." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde AK Parti ve MHP Sandık Kurulu üyelerine hitap etti.

Çavuşoğlu, sandık başında durmanın, milletin verdiği oyları kime verirse versin namus bilip, korumanın ne kadar önemli olduğunu 14 Mayıs'ta gördüklerini anlattı.

Demokratik, şeffaf bir seçim olsun diye sandıkta durduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Karşımızda bir ittifak var. Onlar 'yakacağız, yıkacağız, bitireceğiz, ona dokunacağız, savunma sanayini kapatacağız, terörü geri getireceğiz, teröristleri devlete geri sokacağız, kanun hükmünde kararnamelerle çıkarılanları devlete alacağız, Suriye'den çekileceğiz, terör sınıra gelecek, Irak'tan çekileceğiz, Libya'dan çekileceğiz', yani ülkenin menfaatini karşısında ne varsa onu söylediler. 14 Mayıs'ta da kendilerini yaktılar. 'Hesap soracağız, yapacağız' dediler. Biz de dedik ki 'sizin her tarafınız ateş olsa ancak kendinizi yakarsınız'. İşte 14 Mayıs'ta da kendilerini yaktılar." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, sandıklar açıldıktan sonra "Biz kazandık" diyerek milleti manipüle ettiklerini belirterek, seçmene daha başlamadan önce "baskı altında bir seçim olacak" söylemlerinde bulunduklarını söyledi.

Bunu tüm dünyaya duyurduklarını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizin imajı için ne kadar kötü bir şey değil mi? Bunlarda böyle bir sorumluluk var mı? Bunlarda sorumluluk duygusu yok. Umurunda mı, bunların millet, devlet. Yok. İstiyorlar ki kendileri iş başına gelsin çünkü ittifak mevki, makam için kurulmuş. İlke yok. İşte önceden gelenler, sonradan gelenler hepsi çıktı. Bakanlık paylaş, koltuk paylaş, onu paylaş, bunu paylaş… Ondan sonra da Türkiye'yi eyaletlere ayır, teröristlerle paylaştır."

Çavuşoğlu, çıkar, nefret ya da intikam almak için oluşan ittifakların, kısa bir süre içinde dağılacağını ve dağılmaya da mahkum olduğunu kaydederek, "Çünkü ortada ideal yok. Aslında Meral Akşener bunu bir televizyon programında çok güzel izah etti. 'Cumhur İttifakı'nın gönül birlikteliği etle tırnak gibi' dedi. Menfaat yok. Tek menfaatimiz ülkemizin çıkarı, milletimizin refahıdır." diye konuştu.

"Seçim gecesi belediye başkanlarının kazandık söylemleriyle şaklabanlıklar yaptığı" değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, "Bunlarda utanma diye bir şey yok. Yalanı hiç çekinmeden söylüyorlar. Aslında bunlar doğruyu, yalan bulamazlarsa belki söylerler ama yalan bulmakta zorluk çekmiyorlar, maşallahları var." ifadelerini kullandı.

Antalya ve Alanya'da seçimlerde oy almak için yapılan baskılara da değinen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yüce Rabbimiz adına sen cennete gideceksin, sen cehenneme gideceksin, sen oy verirsen evli kalırsın, oy vermezsen boş olursun, diyenler yok mu? Bunlar kim oluyor da Rabbimizin adına karar veriyorlar. Bu yetkiyi kimden aldılar. Milletimizden çok şikayet geldi, 'ev ev dolaşıyorlar bize baskı yapıyorlar, bizi tek tek fişliyor' dediler. Oy vermezsen Kılıçdaroğlu'na, cehenneme gidecekmişsin. Utanmadan bunu söylüyorlar. Allah korkusu yok bunlarda. Bunların FETÖ'den farkı var mı? FETÖ'de aynı şeyi yaptı. FETÖ taktiği bunlar. Zaten şimdi FETÖ gelemiyor bunları, kullanmaya başladı."

Çavuşoğlu, ülkeye özgürlük getirdiklerini belirterek, sözün de kararın da millette olduğunu vurguladı. Milletin de ona göre kararını vereceğini dile getiren Çavuşoğlu, "İlk oylamada milletimiz teamülünü gösterdi. Çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdi. Halk Cumhurbaşkanımıza yüzde 49,52 oranında oy verdi. 'İkinci tur' dedi. Millet iradesine, kararına saygımız var. Ne oldu? 'Diktatör' diyordunuz. Hangi diktatör ikinci tura bırakır seçimleri. Dünya da bunu söylemeye başladı." dedi.

Hatay'ın Defne ilçesinde Kılıçdaroğlu'na yüzde 90 oy çıktığını anlatan Çavuşoğlu, buna saygı gösterdiklerini, hakaret etmedikleri gibi kısa sürede hastane inşa ettiklerini söyledi.

Ancak karşı tarafın hakaret ve küfürler ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Şu linç girişimlerine bakın, sosyal medyaya bakın. Onlardan olursa çok iyi, süper. Onlarla olan PKK çok iyi. Onları destekleyen FETÖ çok iyi. Cumhur İttifakı'nda yer alan millet, milliyetçiler de çok kötü. Herkesi linç ediyorlar, küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Sayın Akşener'e ne yaptılar masadan ayrılınca? En ağır küfürleri yapmadılar mı bunlar. Sonra da Sayın Akşener tıpış tıpış döndü, ne için döndü, niye döndü, ne için döndü, kim döndürdü, hiçbir şey gizli kalmaz, hiçbir şey gizli kalmaz arkadaşlar."

Çavuşoğlu bir tarafta "yakacağız, yıkacağız" diyenlerin diğer tarafta da Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılı, dünyada Türkiye yüzyılı diyenlerin olduğunu sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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