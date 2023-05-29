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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı

AA

AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı.

AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki İl SeçimKurulu'nda düzenlenen törende, AK Parti'den milletvekili seçilen Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş'a mazbataları verildi.

AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerinin AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın açık ara üstünlüğüyle sonuçlandığını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın en fazla milletvekilliği kazanan ittifak olduğunu ifade eden Çetin, şöyle konuştu:

"Mazbatalarımızı aldık, sevinçliyiz, mutluyuz. Antalya'da birinci parti olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. En fazla milletvekiline sahip AK Parti, 6 milletvekiliyle Antalyalıları temsil etmeye hak kazandı. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda da Cumhur İttifakı yine açık ara farkla ipi göğüsledi ve birinci olmanın huzurunu bizlere yaşattı. Cumhur İttifakı'nı destekleyen Antalyalı hemşehrilerimize, Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza, yurt dışından oylarıyla bize destek veren tüm hemşehrilerimize, ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Vekillerimiz ve bakanlarımızla beraber, tüm Türkiye'ye hizmet etmek için azimle, kararlılıkla çalışmaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz."

Çetin, yeniden Antalya'dan milletvekili seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmek için Ankara'ya gittiği için törene katılamadığını, mazbatasını onun yerine aldıklarını kaydetti.

Milletvekili Mustafa Köse de hem milletvekilliği hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Antalya'ya layıkıyla hizmet edeceklerini ifade eden Köse, "Antalyalılar cumhurbaşkanlığı seçiminde bir mesaj verdi. Milletvekili seçiminde de mesajlar verdiler. Biz o mesajları aldık. Bundan sonra bize destek veren hemşehrilerimize layık olmak için elimizden gelen en fazla gayreti göstererek, gece gündüz demeden çalışacağız. İnşallah Antalya için güzel projeleri hayata geçiririz." diye konuştu.

Milletvekili Kemal Çelik ise dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi ile dünyaya Türkiye'nin sandığa verdiği değerin öneminin ortaya çıkması açısından güzel bir demokrasi mesajı olduğunu vurguladı.

Milletin 21 yıllık AK Parti iktidarının çok büyük bir teveccühle devam etmesi gerektiği şeklinde bir mesaj verdiğinin altını çizen Çelik, "Bizler de bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hem Antalya'mız hem de ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin her daim emrinde ve hizmetindeyiz." dedi.

- "Yeni Türkiye yüzyılını başlatıyoruz"

Milletvekili Atay Uslu, milletvekilliğinin onurlu bir görev olmasının yanı sıra çok da büyük bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Uslu, Antalya'nın yatırımlarını, eserlerini, projelerini geliştirmek için durmadan gece gündüz çalışacaklarının belirterek, "Milletimiz, Cumhurbaşkanı'mızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçti. 29 Mayıs 1453 önemli bir dönüm noktasıydı. 29 Mayıs 2023'de önemli bir dönüm noktası olacak. Yeni yüzyılı başlatıyoruz. Türkiye yüzyılını inşallah bugün başlatmış oluyoruz." diye konuştu.

Milletvekili Tuba Vurul Çokal da dün Türkiye'nin büyük bir demokrasi şöleni yaşadığını belirtti.

Kazananın hizmet siyaseti, demokrasi ve millet iradesi olduğun vurgulayan Çokal, "Sorumluluk gerektiren bir konumdayız. Gerekli mesajlarımızı aldık. Allah'ın izniyle hep beraber var gücümüzle Antalya'mız için, Türkiye'miz için çalışacağız. Daha güzel hizmetler sunmaya Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milletvekili İbrahim Ethem Taş ise Antalya'nın vekili olarak, çalışarak, millete hizmet ederek, bu görevin sorumluluklarını yerine getireceklerini söyledi.

Bugüne kadar Antalya için çok güzel işler yaptıklarını dile getiren Taş, "Bundan sonra da yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla aynı duruşla milletimize hizmet etmeye hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Ben Antalya'da AK Partimizi destekleyen ve 6 vekil çıkartan, Cumhur İttifakı'yla birlikte 8 vekil çıkartarak vekil sayısını bir arttıran Antalyalı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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