Korkuteli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Korkuteli ilçesinde hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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