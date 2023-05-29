Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanının "oy kullanmadığı için darbedildiği" iddiası

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde jandarmaya başvuran Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanı, belediyede görevli başka bir kişi tarafından "oy kullanmadığı için darbedildiğini" öne sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ova Hizmet Biriminde çalışan Umut A, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda "oy kullanmadığı için" belediyede çalışan bir kişi tarafından bu sabah darbedildiği iddiasıyla Kınık Jandarma Komutanlığına giderek şikayette bulundu.

Hastaneden darp raporu alan Umut A, jandarmadaki ifadesinde, "Bugün sabah belediye hizmet biriminde çalışırken, çevre sağlık biriminde çalışan İ.B. odama girerek 'sen adam mısın?' diyerek önce yumruk attı, ardından bana saldırdı. Kendi imkanlarım ile yaralı olarak hastaneye giderek darp raporu aldım. Olaydan önce İ.B. ve yanında bulunan D.A, Y.E, O.A, A.Ö. ve M.A.T, koridorda bulunan kameranın açılarını değiştirerek odama giriş anının görüntülenmesini engellemişlerdir." dedi.

Ofisteki kan izlerinin yer aldığı görüntüleri jandarmaya veren Umut A, "Dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde CHP Kaş İlçe Başkanlığında seçim sonuçlarının veri girişlerini yapmakta olduğum için oyumu kullanamadığımdan dolayı İ.B'nin oyumu kullanmadığımı öğrenerek beni darbettiğini düşünüyorum. Beni darbeden İ.B. ve yanında bulunanlar hakkında şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.













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