Antalya'da tarihi Ormana bölgesine kamp ve karavan alanı kuruluyor

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ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarihi düğmeli evlerin yer aldığı Ormana Mahallesi'nde kamp ve karavan alanı oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İbradı ilçesindeki Ormana Mahallesi'nde eko ve agro turizminin canlandırılması için çalışma başlattı.

Çalışmada ziyaretçiler, doğayla iç içe bir ortamda farklı kültürleri ve bölgenin endemik bitki örtüsünü tanımalarına imkan sağlayacak.



Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından tahsisi alınan Ormana Mahallesi'ndeki 8 dönümlük alanda 33 araç kapasiteli karavan park oluşturuldu.



Alanın etrafının çevrilmesi, güvenlik alanlarının belirlenmesi, elektrik ve su tesisatlarıyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yolların ve karavan park alanlarının düzenlenmesinin ardından projenin haziran ayında hizmete başlaması planlanıyor.



Gençlerin ve kadınların ücretsiz olarak alanda konaklatılması ve buradaki faaliyetlerden yararlanması sağlanacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, bölgenin endemik bitkiler açısından son derece zengin olduğunu belirtti.



Bölgenin hem tarihi hem coğrafi özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Özel, "Şehir hayatındaki insanların buraya gelerek bitki örtüsüyle doğayla tecrübe edinmesini sağlamaya hedefliyoruz. Akseki ve Gündoğmuş'ta da diğer etaplarını tamamlayarak karavan turizmciliğinin gelişmesi istiyoruz." ifadesini kullandı.



Ormana Mahalle Muhtarı Fikret Canbaş ise mahallede genç nüfusun yerinde kalması, şehirlerden insanların bölgeye gelerek tanınması için projenin son derece önemli olduğu aktardı.



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