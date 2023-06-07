Antalya'da "2. Korkuteli Eğitim Şenliği" yapıldı

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ANTALYA (AA) - Korkuteli ilçesinde Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında, "2. Korkuteli Eğitim Şenliği" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen şenliğin açılışını, Antalya Valisi Ersin Yazıcı yaptı.

Şenlikte, kentteki 66 okuldan 9 bin 554 öğrencinin bilimsel, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetleri sergilendi.

Vali Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, AHENK Projesi kapsamındaki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Etkinliğin oldukça keyifli geçtiğini belirten Yazıcı, "Müzikten tarihe, sağlıktan kimyaya her alanda serginin olduğu stantları büyük bir keyifle gezdik. Etkinlik tam bir şenlik havasında geçiyor ve gençlerimiz burada kendi yaptıkları ürünleri tanıtma fırsatı buluyor. Bu anlamda da çok önemli bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında bir kitap fuarı açıldığını aktaran Yazıcı, fuarın bir hafta boyunca ziyaret edilebileceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Yazıcı ve beraberindekiler stantları gezerek, öğrencilerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Yazıcı'nın yanı sıra, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Elmalı Kaymakamı Faruk Erdem, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhanettin Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Tak ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.













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