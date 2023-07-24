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        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 11:15
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        ANTALYA (AA) - Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2 şüphelinin ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdikleri belirlendi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda Korkuteli'ndeki şüphelilerin adreslerinde ve ormanlık alanlarda yapılan aramada, 248 kök kenevir bitkisi ve 33 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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