GÜNCELLEME - Antalya'nın Demre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Demre ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Davazlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına, havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan da 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 4 su tankeriyle müdahale edildi.
Çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.